Τζαζ: Το καλύτερο... τρίποντο ξεκίνημα στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic)

Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν οι Τζαζ και βρίσκονται στο 11-4 και την 2η θέση της Δύσης.

Οι Μορμόνοι έχουν 248 τρίποντα φέτος, τα οποία είναι τα περισσότερα στα πρώτα 15 ματς στην ιστορία του ΝΒΑ

Στο σερί 7 νικών, είχαν 133 εύστοχα, τα περισσότερα για τέτοιο σερί.

The Jazz have made 248 3-pt FG this season, the most through the first 15 games of a season in NBA history.

That includes 133 during their 7-game win streak, the most ever during a 7-game win streak. pic.twitter.com/vhdDAYqnBi

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2021