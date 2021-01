ΛεΜπρόν: Έχει 16-5 ρεκόρ κόντρα στον Γιάννη, 2ος στη λίστα των MVP! (pic)

Οι Λέικερς επικράτησαν των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι εντυπωσιακός.

Ο Βασιλιάς βρίσκεται στο 16-5 (76%) κόντρα στον Greek Freak. Έτσι ισοφάρισε το 2ο καλύτερο ρεκόρ για νίκες ενός MVP κόντρα σε άλλον MVP.

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έχει 78% απέναντι στον Χακίμ Ολάζουον και ο Μπιλ Ράσελ 76% κόντρα στον Ουίλις Ριντ.

Correction to an earlier note: LeBron James is 16-5 (.762) in his career vs Giannis Antetokounmpo.

That's tied for the 2nd-best by one MVP vs another (min. 20 games):

*Kareem Abdul-Jabbar had a .783 win pct vs Hakeem Olajuwon

*Bill Russell had a .762 win pct vs Willis Reed pic.twitter.com/Ng46rTNC8i

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2021