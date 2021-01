Καβαλίερς-Νετς: Βίντεο των Καβς για Ίρβινγκ που έδειχνε το δαχτυλίδι που κέρδισε (vid)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι από τους πλέον αγαπημένους παίκτες για τους φίλους των Καβαλίερς, καθώς μαζί με τον ΛεΜπρόν κατάφεραν να φέρουν στην πόλη το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Μετά τα προσωπικά προβλήματα που είχε και τον άφησαν εκτός για λίγο χρονικό διάστημα, ο γκαρντ των Νετς επέστρεψε στο ματς απέναντι στους Καβαλίερς που με την σειρά τους του αφιέρωσαν ένα βίντεο πριν την έναρξη του ματς. Ο ίδιος αφού τους ευχαρίστησε, έδειχνε το δαχτυλίδι που έχει κερδίσει με τους «ιππότες».

Cleveland with the love for @KyrieIrving pic.twitter.com/2QEDwq9YEM

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 21, 2021