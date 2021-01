ΛεΒέρτ: «Η ανταλλαγή με έσωσε, δεν θα είχα βρει το πρόβλημα στο νεφρό μου» (pic)

Η ανταλλαγή που έκλεψε χωρίς αμφιβολία τις εντυπώσεις είναι αυτή που έστειλε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Νετς και πολλούς παίκτες σε άλλες ομάδες, όπως τον ΛεΒέρτ στους Πέισερς. Ο πρώην παίκτης της ομάδας του Μπρούκλιν δεν έχει κάνει ντεμπούτο καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νεφρό του.

Ένα πρόβλημα που έγινε γνωστό στις εξετάσεις που έκανε, με τον ίδιο να τονίζει πως η συγκεκριμένη ανταλλαγή του έσωσε την ζωή. Χαρακτηριστικά επισήμανε: «Αυτή η ανταλλαγή με... έσωσε μακροπρόθεσμα. Αν δεν γίνονταν ίσως να μην είχα βρει ποτέ το πρόβλημα στο νεφρό μου».

"This trade could've possibly saved me in the long run."

Caris LeVert opens up about the mass found on his kidney during his MRI for the Pacers pic.twitter.com/kdCmyWXqSJ

