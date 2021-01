Μπάρκλεϊ για Σακίλ: «Τον μισώ αλλά με αγαπά»! (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και ο Σακίλ Ο’ Νιλ… συνυπάρχουν αρμονικά στο πλατό του «Inside The NBA» μαζί με τους Έρνι Τζόνσον και Κένι Σμιθ, σχολιάζοντας με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο τις εξελίξεις στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Από την πλευρά του, ο Μπάρκλεϊ σχολίασε on air τη σχέση του με τον Σακίλ Ο’Νιλ: «Ο κόσμος πιστεύει ότι ο Σακ και εγώ μισούμε ο ένας τον άλλον! Θα σας πω το εξής. Δεν μισούμε ο ένας τον άλλον. Εγώ τον μισό, όμως εκείνος με αγαπά»!

Charles Barkley: "Shaq, people think we hate each other. I tell them we don't hate each other. I hate him, but he loves me." pic.twitter.com/31SUPsFzBt

— Main Team (@MainTeamSports) January 18, 2021