Θύμισε τον παλιό, καλό, Τζέιμς Χάρντεν. Στο φινάλε του αγώνα η στατιστική του ανέφερε 32 πόντους, 14 ασίστ και 12 ριμπάουντ! Ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ που καταφέρνει να κάνει triple double ενώ πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση με μία ομάδα! Όχι και άσχημα. Οι Νετς επικράτησαν των Ορλάντο Μάτζικ (122-115) και ο Χάρντεν ξεκίνησε φουριόζος την παρουσία του στο Μπρούκλιν.

Δείτε τα highlights από την εμφάνισή του.

James Harden (32 PTS, 12 REB, 14 AST) is the first player in NBA history to put up a 30-point triple-double in his debut with a new team. pic.twitter.com/1KdPCFejtE

— NBA History (@NBAHistory) January 17, 2021