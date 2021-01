Space Jam 2: Οι πρώτες εικόνες από την ταινία του ΛεΜπρόν Τζέιμς (vid & pics)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φροντίζει την κληρονομιά του. Σε αυτή περιλαμβάνεται και μία ταινία. Η συνέχεια του Space Jam, που είχε κορυφαίο όνομα στη μαρκίζα της τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο «Βασιλιάς» αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η εταιρία παραγωγής της ταινίας έβγαλε στο διαδίκτυο τις πρώτες εικόνες της ταινίας, με τον Τζέιμς και τον συμπαίκτη του, Μπαγκς Μπάνι! Αλλά και μία μυστηριώδη ακτίνα που φεύγει από ένα γήπεδο προς τον ουρανό.

First look at @KingJames in ‘Space Jam: A New Legacy’

A First Look of ‘SPACE JAM: A NEW LEGACY” has been revealed.

Source: @hbomax pic.twitter.com/nYxIvIvUsd

