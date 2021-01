Ο Ντόντσιτς ήταν σε απόγνωση μετά τα... τούβλα των συμπαικτών του! (vid)

Ο ηγέτης των Μάβερικς είδε την ομάδα του σπαταλά ευκαιρίες για την ισοφάριση, στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, κόντρα στους Μπακς και έβγαλε τον εκνευρισμό του. Αρχικά ο Μπουρκ πήρε ένα κακό σουτ, το ριμπάουντ πήγε στην ομάδα του, αλλά τίποτα δεν άλλαξε.

Ο Πορζίνγκις πήρε ακόμα ένα πολύ κακό σουτ, οι Μπακς καθάρισαν αυτή την φορά το ριμπάουντ και ο Λούκα Ντόντσιτς αγανάκτησε με τα άσχημα σουτ των συμπαικτών του.

Luka appeared frustrated after the Mavs weren't able to get a bucket. pic.twitter.com/TmUmIFl7eo

— ESPN (@espn) January 16, 2021