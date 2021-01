Θετικός στον κορονοϊό ο Τάουνς, αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις (pics)

Την αναβολή της αναμέτρησης των Τίμπεργουλβς με τους Γκρίζλις ανακοίνωσε το NBA. Ο λόγος φυσικά είναι ο κορονοϊός καθώς θετικός όπως ανακοίνωσε ο ίδιος βρέθηκε ο Καρλ Άντονι Τάουνς.

Έτσι, το ΝΒΑ πήρε την απόφαση να αναβάλει την αναμέτρηση λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο Τάουνς, έγραψε συγκεκριμένα στο twitter: «Προσεύχομαι κάθε μέρα αυτός ο εφιάλτης του ιού να εξαφανιστεί και ικετεύω τον καθένα να συνεχίσει να παίρνει σοβαρά όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνοι μας την εξάπλωση του ιού, πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια απ' όλους μας. Είναι τρομακτικό που ο πατέρας μου και η αδελφή μου συνεχίζουν να νιώθουν την αγωνία που έρχεται μαζί με την διάγνωση μιας και όλοι μας γνωρίζουν ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα».

Timberwolves-Grizzlies game tonight has been postponed, per @ShamsCharania pic.twitter.com/9osjLRMnFI

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 15, 2021