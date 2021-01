Nετς: Έχουν 3 θέσεις κενές και υπάρχουν free agents-λαβράκια (pic)

Οι Νετς έφτιαξαν τη δική τους big-three μετά την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν, αφού είχαν και τους Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ.

Η ανταλλαγή του Μούσια είχε και αποχωρήσεις όπως αυτή του ΛεΒέρτ και του Άλεν.

Πλέον έχουν ανοίξει 3 θέσεις στο ρόστερ του Μπρούκλιν και υπάρχουν αρκετοί καλοί free agents στην αγορά.

Μερικοί από αυτούς είναι οι Αϊζάια Τόμας, Χόλις-Τζέφερσον, Ντίον Ουέιτερς, Τζαμάλ Κρόφορντ, Τζέραλντ Γκριν, Κόρτνεϊ Λι, Τάισον Τσάντλερ και Αντρέ Ρόμπερσον.

