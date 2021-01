Νικς-Νετς: Ο Ντουράντ έπεσε στο παρκέ και όλοι οι Νετς έτρεξαν να τον σηκώσουν (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ έχει επιστρέψει εξαιρετικά στην ενεργό δράση μετά τον σοβαρό του τραυματισμό που τον άφησε εκτός για πάνω από έναν χρόνο και οι Νετς του δείχνουν πόσο πολύτιμο τον θεωρούν με κάθε ευκαιρία. Όπως έγινε και στο ματς με τους Νικς. Συγκεκριμένα ο 32χρονος φόργουορντ έπεσε στο παρκέ (δεν είχε απολύτως τίποτα) και όλοι οι συμπαίκτες του, είτε αγωνιζόντουσαν, είτε βρισκόντουσαν στον πάγκο έτρεξαν να τον σηκώσουν με τον ίδιο να το διασκεδάζει και να γελάει.

The entire Nets roster went to help up KD pic.twitter.com/bu3MPdEmXP

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 14, 2021