Πίστονς-Μπακς: Στην άκρη περνάει ο Γιάνναρος (vid)

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε γράψει πως όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει φόρα για το ντράιβ όχι απλά είναι δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά η φάση θα καταλήξει σε κάρφωμα του Έλληνα φόργουορντ. Αυτό έγινε και κόντρα στους Πίστονς με τον Greek Freak να αδειάζει με προσποίηση τον αντίπαλό του και να πετυχαίνει μετά ένα θεαματικό κάρφωμα.

Giannis (2-3 from deep) forces the closeout and ATTACKS! @Bucks up in Q3 on NBA LP pic.twitter.com/hL1P8qVsnh

— NBA (@NBA) January 14, 2021