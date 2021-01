Πρώην NBAer που βρέθηκε στο Καπιτώλιο: «Ο Τραμπ θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος»

Στην καριέρα του, ο Ντέιβιντ Γουντ μέτρησε 412 ματς στο ΝΒΑ, με τις φανέλες των Μπουλς, Ρόκετς, Σπερς, Πίστονς, Ουόριορς, Σανς, Μάβερικς και Μπακς! Η καριέρα του τον έφερε μέχρι την Ισπανία, όπου ήταν μέλος της Μπαρτσελόνα, της Μπασκόνια, της Μούρθια, της Μάλαγα, της Γκραν Κανάρια και της Φουενλαμπράδα.

Πλέον, ο 56χρονος πρώην ΝΒΑερ μπορεί να προσθέσει στο βιογραφικό του και την παρουσία του σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ!

Ο Γουντ, υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ανάμεσα στο πλήθος που βρέθηκε στο Καπιτώλιο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεχωρίσει. Δεν είναι μόνο η φόρμα στα χρώματα της «αστεροέσσας», αλλά περισσότερο ένα τεράστιο κέρας, το οποίο χρησιμοποιούσε για να προκαλέσει θόρυβο.

«Ακούστε με καλά! Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ! Αν δεν γίνει αυτό, θα δώσω 100 δολάρια στον καθέναν σας! Δεν πήγα στο Καπιτώλιο για να διαδηλώσω αλλά για να προσευχηθώ!» ανέφερε σε δηλώσεις του.

David Wood al #QuèThiJugues!

"Escolteu-me bé: Donald Trump serà el proper president dels Estats Units. Estan havent-t’hi operacions militars ara mateix per aconseguir-ho. Us donaré 100 dòlars a cadascú de vosaltres si no ho és"

pic.twitter.com/Lj7Qvevq8x

