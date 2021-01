Ουίζαρντς: Ακύρωσαν την προπόνηση λόγω κρουσμάτων! (pic)

Το ΝΒΑ κοιτάζει κατάματα τον κορονοϊό. Απανωτά κρούσματα, απανωτές αναβολές. Και τώρα περιορισμός των προπονήσεων. Οι Ουίζαρντς προχώρησαν στην ακύρωση της προπόνησής τους, έπειτα από δύο περιπτώσεις αθλητών, οι οποίοι βρίσκονται σε απομόνωση.

Η κίνησή τους είναι περισσότερο για την πρόληψη και να επιχειρήσουν να περιορίσουν την τυχόν διασπορά.

The Wizards announce they have canceled today’s practice “out of an abundance of caution” after two of their players entered the league’s and safety protocols

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 12, 2021