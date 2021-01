Όταν ο Ντομινίκ Ουίλκινς έκανε γενέθλια με... πενηντάρα (pic)

Είναι και αυτός ένας τρόπος να περάσεις τα γενέθλιά σου. Στο παρκέ. Με την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια. Ο Ντομινίκ Ουίλκινς δεν θα μπορούσε να βρίσκεται κάπου άλλου. Έτσι και αλλιώς, η περίσταση αποδείχτηκε μοναδική! Την ημέρα που ο «Nique» έκλεινε 27 χρόνια ζωής, βρήκε μπροστά του τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Και τους έκανε... δώρο 53 πόντους στην επικράτηση των Ατλάντα Χοκς με 125-115. O Ουίλκινς μέτρησε 19/25 σουτ (1/1 τριπ.), 14/19 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 37 λεπτά στο παρκέ!

Δύο παίκτες έχουν καταφέρει να σκοράρουν τουλάχιστον 50 πόντους στα γενέθλια του. Εκτός απ' τον θρύλο των Χοκς, το έχει κάνει ο Σακίλ Ο' Νιλ, με 61 πόντους στις 6/3/2000.

On this day in 1987, Dominique Wilkins celebrated his 27th birthday with 53 points in a 125-115 win over the Clippers.

Wilkins is one of only two players to record a 50-point game on his birthday. The other is Shaquille O'Neal, who scored 61 points on March 6, 2000. https://t.co/51BuEgCHLC

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 12, 2021