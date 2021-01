Αντετοκούνμπο: «Ήμουν δύο χρόνια δίπλα στον Ερσάν, με έμαθε να παίρνω σφυρίγματα» (vid)

Οι Μπακς ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μάτζικ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά το τέλος του αγώνα, ήταν αρκετά ευδιάθετος, μίλησε για τον τρόπο διαφορετικό τρόπο που παίζουν τα «Ελάφια» φέτος, αλλά και για το ποιος τον έμαθε να παίρνει σφυρίγματα.

«Ήταν κλειστό το παιχνίδι. Προσπαθούσα να κάνει το σωστό Play. Μπορεί να είχα πέντε φάουλ, αλλά προσπάθησα να παίξω το παιχνίδι μου, να βάλω τους συμπαίκτες μου στο παιχνίδι. Νιώθω άνετα. Ο Χόλιντεϊ μπορεί να μαρκάρει από το 1 μέχρι το 4 και σε μερικές περιπτώσεις και το 5. Τον εμπιστεύομαι. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Το να έχεις έναν παίκτη σαν και αυτόν, το κάνει εύκολο για όλους. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε κάθε παιχνίδι. Αλλάζουμε πράγματα, προσαρμοζόμαστε στα παιχνίδια. Έχουμε παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό φέτος. Είναι ωραία. Νιώθω καλά.

Νιώθω σπουδαία. Έχουμε προσαρμοστεί γρήγορα. Παλιά τους αφήναμε να σουτάρουν συνήθως, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Προσπαθούμε να δυσκολέψουμε τους αντιπάλους. Να κάνουν drive, να σουτάρουν δύσκολα δίποντα.

Κινούμε πολύ την μπάλα, παίζουμε ο ένας για τον άλλον, κανείς δεν είναι εγωιστής, αν συνεχίσουμε έτσι θα πάμε μακριά. Βοηθάει ο πάγκος μας και κάνει το παιχνίδι μας πιο εύκολο.

Αν το κάνεις για τον σωστό λόγο πάντα είναι καλό να παίζεις με το ένστικτο. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες όχι. Αλλά είμαστε παίκτες μπάσκετ και φυσικά θα μιλήσουμε μεταξύ μας και θα αποφασίσουμε για το τι θα κάνουμε.

Καθόμουν δίπλα στον Έρσαν για δύο χρόνια στο αεροπλάνο. Του μιλούσα, παίζαμε χαρτιά και μου έδειξε την τέχνη του να παίρνω ένα σφύριγμα. Είναι διασκεδαστικό μερικές φορές να το παίρνεις εσύ και να μην το παίρνουν εναντίον σου».

"I was sitting next to Ersan for two years on the plane. I talked with him, played cards with him and he showed me the art of taking a charge." pic.twitter.com/bjoXHg1JDc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 12, 2021