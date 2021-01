Λέικερς: Ο Κούζμα πληρώθηκε και απέκτησε Λαμποργκίνι! (pics)

Συνήθως το πρώτο πράγμα που αγοράζει ένας αθλητής με το νέο και μεγάλο συμβόλαιό του είναι ένα αυτοκίνητο. Ο Κάιλ Κούζμα επιβεβαίωσε τον κανόνα και απέκτησε μία Λαμποργκίνι! Με τους συμπαίκτες του να τη βλέπουν και να τρελαίνονται! Ο Κουίν Κουκ, ο Μοντρεζλ Χάρελ και ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ είχαν να λένε για τα... φράγκα που πήρε ο συμπαίκτης τους και επιτέλους αγόρασε ένα καλό αυτοκίνητο!

