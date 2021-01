Αντετοκούνμπο: Δοκιμάσαμε πολλά πράγματα, αλλά οι Τζαζ έβαλαν τα σουτ» (vid)

bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός. |21+

Οι Τζαζ επικράτησαν των Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να στέκεται στους παράγοντας που έκριναν την αναμέτρηση, στην οποία οι Μορμόνοι έκαναν ρεκόρ στα τρίποντα.

Aρχικά μίλησε για την πτώση που είχε στο ματς και τόνισε πως χτύπησε μέση και πρόσωπο, αλλά είναι καλά.

Στη συνέχεια είπε: «Είναι δύσκολο όταν βάζουν τόσα πολλά τρίποντα. Πρέπει να το λύσουμε αυτό και να γίνουμε πιο δραστήριοι. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο τι θα κάνω και πως θα βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Κάναμε προσαρμογές αρκετές, κάναμε αλλαγές, αλλά οι αντίπαλοι έβαλαν πολλά σουτ. Ειναι δύσκολο όταν παίζεις άμυνες και τα σουτ σου δεν μπαίνουν και των αντιπάλων μπαίνουν. Πρέπει να παίζω σκληρά. Να είμαι καλύτερος αμυντικά. Μου αρέσει να θέτω τον τόνο στο 2ο ημίχρονο. Πρέπει να ξεκινάμε καλά και να τελειώνουμε καλά το ματς.

Στο τέλος στάθηκε στον Γκομπέρ τονίζοντας πως του βγάζει τον καλύτερο εαυτό, αφού έχει την ικανότητα να προσπαθεί να τα μπλοκάρει όλα κατά τη διάρκεια ενός ματς.

"I feel great. Always feel good. It was a bad fall, [but] I was good." pic.twitter.com/NtdUPQZLmf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2021