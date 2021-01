Τζαζ: Πέτυχαν 25 τρίποντα με Μπακς κι έκαναν ρεκόρ! (pic & vid)

Οι Μορμόνοι κατάφεραν να επικρατήσουν των Μπακς κι έγραψαν ιστορία.

Πέτυχαν 25 τρίποντα και έκαναν την κορυφαία επίδοση της ιστορίας τους. Έγιναν η 2η ομάδα με 25 τρίποντα μέσα στη σεζόν μαζί με το Μιλγουόκι και πλέον είναι η πρώτη ομάδα όλων των εποχών που έχει 5 παίκτες με τουλάχιστον 4 τρίποντα στο ίδιο ματς.

The Jazz finished with 25 3-pointers tonight, their most in a game in franchise history. They are the 2nd team with 25 3-pointers in a game this season, along with the Bucks.

Utah is the first team in NBA history to have 5 players each make at least 4 3-pointers in the same game pic.twitter.com/IynntyBiGj

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 9, 2021