Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μένουν σιωπηλοί. Μόλις έγινε το τζάμπολ του αγώνα με τους Πίστονς, οι 10 παίκτες γονάτισαν. Μία απλή μορφή διαμαρτυρίας με... βροντερή φωνή. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τον λόγο για να μιλήσει για όσα τον... ενοχλούν.

«Συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στις ΗΠΑ συμβαίνει περισσότερο. Εγώ και η ομάδα μου, όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα θα χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα μας. Το ΝΒΑ μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε για ό,τι μας ενοχλεί. Και αυτό με ενοχλεί (σ.σ.: η αθώωση των αστυνομικών στον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ, αλλά και για την επίθεση στο Καπιτώλιο).

Όταν σταματήσω να παίζω, αλλά ακόμη τώρα που είμαι ακόμη αθλητής, το παιδί μου μεγαλώνει στις ΗΠΑ. Και το παιδί μου είναι μαύρο. Δεν φαντάζομαι να περνάει όσα βλέπω στην τηλεόραση. Όσο ζω και αναπνέω θα προσπαθήσω κάνω το καλύτερο. Να αλλάξω όσο μπορώ την κατάσταση, έστω για 2% , για 5%», εξήγησε ο δύο φορές MVP.

"As Giannis, I stand for change. As my team, we stand for change. Whenever we see something that's not right, we are going to speak up and use our platform the right way." pic.twitter.com/OA8bP5amGt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2021