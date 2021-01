Mπακς και Πίστονς γονάτισαν 2 φορές μετά το τζάμπολ! (vid)

Σέλτικς και Χιτ γονάτισαν κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ενώ εξέδωσαν και κοινή ανακοίνωση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του, αλλά και οι Πίστονς γονάτισαν και εκείνοι (2 φορές, στην πρώτη κατοχή της κάθε ομάδας) για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, θέλοντας να στείλουν μήνυμα για ισότητα και δικαιοσύνη.

Ο Έλληνας σταρ έβγαλε τη μπάλα εκτός και όλοι μαζί γονάτισαν, όπως και τα τεχνικά επιτελεία.

Οι Μπακς συνεχίζουν να προχωρούν σε κινήσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από το μπάσκετ, κάτι που είχαν κάνει και στη φούσκα, όταν δεν είχαν κατέβει κόντρα στους Μάτζικ.

Bucks and Pistons players took a knee to start tonight's game. pic.twitter.com/hz4ASdJhDI

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021