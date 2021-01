Γονάτισαν Χιτ-Σέλτικς και έβγαλαν κοινή ανακοίνωση: «Θα κάνουμε τα πάντα για ισότητα και δικαιοσύνη» (pic & vid)

Η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο , έκαναν τους Σέλτικς να αποχωρήσουν από το παρκέ πριν το ματς με τους Χιτ.

Στη συνέχεια επέστρεψαν για να παίξουν, όμως οι παίκτες της ομάδας μαζί με των Χιτ με κοινή δήλωση τους έδειξαν πως δεν θα σταματήσουν ποτέ να παλεύουν για ισότητα και δικαιοσύνη. Μάλιστα πριν το ματς οι 2 ομάδες γονάτισαν σε μια συμβολική κίνηση κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ.

Στη δήλωση τους επισημαίνουν πως τίποτα δεν άλλαξε το 2021, καταδικάζουν τα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο, ενώ προσθέτουν πως παίζουν το ματς για να δώσουν χαρά στον κόσμο.

Στο τέλος τονίζουν πως πάντα θα παλεύουν για την δικαιοσύνη και την ισότητα στις ΗΠΑ.

«Παίζουμε με βαριά… καρδιά το αποψινό παιχνίδι μετά την απόφαση στην Κενόσα και γνωρίζοντας διαδηλωτές στην πρωτεύουσα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από πολιτικούς ηγέτες, ανάλογα με ποια πλευρά βρίσκονται σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η δραματική διαφορά μεταξύ του τρόπου αντιμετώπισης των διαδηλωτών της περασμένης Άνοιξης και της ενθάρρυνσης προς τους σημερινούς να ενεργήσουν παρανόμως, απλά δείχνει πόσο δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

The Boston Celtics and Miami Heat release statement: pic.twitter.com/GEUryOiEG0

Heat and Celtics players kneel during the national anthem

(via @IraHeatBeat)pic.twitter.com/zuwsJNKmQz

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2021