Εδώ και μερικές ώρες το διαδίκτυο... σιγοβράζει, επαναλαμβάνοντας τις λέξεις «Σιάτλ ΣουπερΣόνικς». Ξανά και ξανά. Στην Αμερική το ονομάζουν «buzz». Και είναι ικανό να σου πάρει τα αυτιά! Η είδηση πως το ΝΒΑ βάζει μπροστά το πλάνο της επέκτασής του, επαναφέρει το όνειρο της επιστροφής των Σόνικς! Και όχι μόνο.

Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ είχε εξηγήσει, στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της σεζόν, τις σκέψεις της Λίγκας για προσθήκη ομάδων. Και όπως φαίνεται το πλάνο προχωράει. Σύμφωνα με το ESPN, η προσθήκη δύο ομάδων (να γίνουν 32 δηλαδή) δεν θα γίνει με το αζημίωτο. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΝΒΑ βάζει στο τραπέζι αυτή την επιλογή. Κάθε νέα ομάδα θα πρέπει να καταβάλει σχεδόν $2,5 δισεκατομμύρια, προκειμένου να γίνει μέλος! Ο καλύτερος τρόπος για να καλυφθεί η οικονομική ζημιά από την πανδημία.

Και ήδη φαίνεται να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από διάφορες «συμμαχίες» επιχειρηματιών, τόσο στο Σιάτλ, όσο και στο Λας Βέγκας. Στην πρώτη πόλη, όλοι θέλουν την επιστροφή των Σόνικς. Στη δεύτερη, το ΝΒΑ κινείται συχνά. Και μολονότι... πόλη της Αμαρτίας, χρησιμοποιείται τόσο για αγώνες του Summer League, αλλά και για την προετοιμασία της Team USA.

Αν η προσθήκη επαληθευτεί με το ποσό των $2,5 δις, τότε θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγοροπωλησία στην ιστορία του ΝΒΑ! Οι δύο τελευταίες παραχωρήσεις ομάδες κόστισαν λιγότερο. Με τους Μπρούκλιν Νετς να αλλάζουν χέρια έναντι $2,35 δις και τους Λος Άντζελες Κλίπερς με τίμημα $2 δις.

NBA wants $2.5 billion fee for possible expansion teams; expects offers in Vegas and Seattle, per reporthttps://t.co/AtJ4mTbUfn

— CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) January 6, 2021