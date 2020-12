Σίλβερ: Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για προσθήκη ομάδων στο ΝΒΑ!

Η πανδημία έκανε το ΝΒΑ να αναθεωρήσει αρκετές ιδέες του. Και να αναζητήσει οικονομικές λύσεις. Μία απ' αυτές, σύμφωνα με τον Κομισάριο, Άνταμ Σίλβερ είναι η επέκταση των ομάδων. Ο Κομισάριος του ΝΒΑ τόνισε πως μία πιθανή επέκταση δεν πρόκειται να γίνει η... σημαία του ΝΒΑ., Ωστόσο, είναι δεδομένο πως η προσθήκη μίας ομάδας (να γίνουν 31 δηλαδή με το Σιάτλ να είναι σίγουρα η μία πόλη που θέλει ξανά ομάδα) μπορεί να φέρει αρχικά κέρδη στο ΝΒΑ που αγγίζουν το $1 δις!

«Εκτιμάμε το ενδιαφέρον που έχουν δείξει διάφορες αγορές να αποκτήσουν μία ομάδα στο ΝΒΑ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 30 καλές ομάδες. Που να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε το πρωτάθλημα περισσότερο ανταγωνιστικό. Είναι και οικονομικό, αλλά και ανταγωνιστικό θέμα. Είναι όμως σίγουρο ότι θα ασχοληθούμε περισσότερο μαζί του τώρα, σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία», είπε ο Σίλβερ.

