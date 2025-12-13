Η «αφύπνιση» του Εμπίντ και οι πληθωρικοί Γκίντεϊ, Άντονι Ντέιβις
Σίξερς - Πέισερς 115-105
Ο Τζοέλ Εμπίντ θυμήθηκε τον παλιό, καλό του εαυτό και πραγματοποίησε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι οδηγώντας τους Σίξερς (14-10) στη νίκη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (6-19) με 115-105. Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 39 πόντους με 12/23 εντός παιδιάς, 13/18 βολές, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύ καλή και η παρουσία των Πολ Τζορτζ (23π., 6ριμπ., 5ασ.) και Βι Τζέι Έντζκομπ (22π., 3/5τρ., 5ασ., 4ριμπ.). Για τους Πέισερς πρώτος σκόρερ ηταν ο Σιάκαμ με 20 πόντους ενώ οι Νέμπχαρτ και ΜακΚόνελ πρόσθεσαν από 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.
Μάβερικς - Νετς 119-111
Ο Άντονι Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Ντάλας Μάβερικς (10-16) απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς (6-18) με 119-111. Ο σταρ των Μαβς το... πήρε πάνω του και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 10/20 δίποντα, 4/5 βολές και 14 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής. Ο Κούπερ Φλαγκ ήταν άξιος συμπαραστάτης του με άλλους 22 πόντους (10/15 δίποντα, 2/3 βολές), 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι Νάτζι Μάρσαλ (17π., 4ασ.) και Μαξ Κρίστι (15π., 4/9τρ, 6ριμπ.) Για τους Νετς δεν έφτασε η τρομερή εμφάνιση του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος μέτρησε 34 πόντους με 6/10 τρίποντα.
Χόρνετς - Μπουλς 126-129
Στη Σάρλοτ έλαμψε ο Τζος Γκίντεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε «γεμάτη» εμφάνιση και οδήγησε τους Σικάγο Μπουλς (10-14) σε δύσκολη νίκη απέναντι στους Χόρνετς (7-18) με 129-126. Μια νίκη με την οποία «έσπασε» και το αρνητικό σερί των επτά αγώνων με συνεχόμενες ήττες. Ο Αυστραλός γκαρντ αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 26 πόντους με 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 11 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 4 λάθη. Ο Κόμπι Γουάιτ είχε άλλους 20 πόντους από τη πλευρά του, ενώ για την ομάδα της Σάρλοτ «έπιασαν» τρομερή απόδοση οι Κνούπελ (33π., 5/12τρ., 9ασ.) και Μάιλς Μπρίτζες (32π., 4/7τρ., 7ασ.)
