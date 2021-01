Στεφ Κάρι: Έχει πετύχει 92 πόντους σε 67 λεπτά! (pic & vids)

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν έμεινε στο ρεκόρ καριέρας με τους 62 πόντους του απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς με αποτέλεσμα να αναδειχθεί και παίκτης της εβδομάδας στη Δύση.

Απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς σημείωσε άλλους 30 πόντους έχοντας 4/6 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 7/7 βολές, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Όπερ και σημαίνει ότι μέσα σε 24 ώρες έχει σημειώσει 92 πόντους και μάλιστα σε μόλις 67 λεπτά στο σύνολο!

92 points in 67 minutes

What a 24 hours it's been for Curry.

Let. Steph. Cook. pic.twitter.com/EPdjlrgFo4

