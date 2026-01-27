Νίκες με μεγάλες διαφορές σημείωσαν οι Χόρνετς επί των Σίξερς, οι Χοκς επί των Πέισερς και οι Τίμπεργουλβς επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Τίμπεργουλβς - Γουόριορς 108-83

Χωρίς του Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν, οι Γουόριορς δεν συγκέντρωναν και πολλές πιθανότητες νίκες στη Μινεσότα. Και αποδείχθηκε. Μπορεί οι Τίμπεργουλβς να στερούνται προς το παρόν τις υπηρεσίες του Αντονι Έντουαρντς, αλλά είχαν το βάθος και τις λύσεις προκειμένου να επιβληθούν με 108-83. Ο Ρούντι Γκομπέρ είχε μια «γεμάτη» εμφάνιση με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ 23 λεπτά συμμετοχής ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Ραντλ (18π., 7ριμπ.), Ναζ Ριντ (15π., 7ριμπ.), και Μπόουνς Χάιλαντ (17π., 3/4τρ.) Για τους Γουόριορς που είχαν 9/39 τρίποντα, οι Ποστ και Ποντζιέμσκι είχαν από 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Χόρνετς - Σίξερς 130-93

Οι σημαντικές απουσίες των 76ers όπως των Τζοέλ Εμπίντ και Πολ Τζορτζ βοήθησαν τους Χόρνετς προκειμένου να γίνουν από το πρώτο ημίχρονο τα αφεντικά του αγώνα (69-44) και να «καθαρίσουν» με χαρακτηριστική άνεση την υπόθεση της νίκης. Οκτώ παίκτες της Σάρλοτ ήταν «διψήφιοι» με τον Μπράντον Μίλερ να κάνει την μεγαλύτερη διαφορά έχοντας 30 πόντους με 6/8 τρίποντα και 8 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Ταϊρίς Μάξι έμεινε στο season low των 6 πόντων (με 3/12 σουτ) και αυτομάτως μειώθηκαν και οι ελπίδες της ομάδας του, η οποία είχε ως πρώτους σκόρερ, τους Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ (17π.) και Τζάρεντ ΜακΚέιν (16π.)

Χοκς - Πέισερς 132-116

Ένα σερί 17-0 στο δεύτερο ημίχρονο αποτέλεσε και το σημείο-κλειδί για τους Χοκς προκειμένου να φτάσουν στη νίκη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς με 132-116. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ έχει προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του ομάδα έχοντας 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ οι Ντάισον Ντάνιελς και Νίκελ Αλεξάντερ-Γουόκερ σημείωσαν από 22 και 21 πόντους αντίστοιχα. Για την ομάδα της Ιντιανάπολις που έχει 11-36 ρεκόρ, ξεχώρισαν οι Σιάκαμ (26π.) και Νέσμιθ (18π.)