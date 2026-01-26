O Στεφ Κάρι ήταν ο κορυφαίος του ματς και οι Γουόριορς επικράτησαν εύκολα των Τίμπεργουλβς με 115-88.

Στο 26-21 ανέβηκαν οι Γουόριορς μετά τη νίκη τους με 115-88 επί των Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα. Έτσι έριξαν τους λύκους στο 27-19. Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Μπάτλερ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. O Κάρι βγήκε μπροστά ξανά και με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος.

Καλό ματς και ο Μούντι με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Έδωσε βοήθειες στον Στεφ σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας ματς κόντρα στους λύκους.

Ο Άντονι Έντουαρντς για τους ηττημένους σταμάτησε στους 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και τις 2 ασίστ. Ο ΝτιΒιτσέντζο είχε 22 πόντους με 6/15 τρίποντα.