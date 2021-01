ΝΒΑ: Παίκτες της εβδομάδας Κάρι και Χάρις (pic)

Λίγες ώρες μετά την επική εμφάνιση των 62 πόντων απέναντι στους Μπλέιζερς, ο Στεφ Κάρι ονομάστηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στη Δύση. Την αντίστοιχη τιμή στην Ανατολή είχε ο γκαρντ των Σίξερς, Τομπάιας Χάρις. Ο Κάρι σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε 39.7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, με τους Ουόριορς να έχουν θετικό ρεκόρ (2-1).

Ο Χάρις μέτρησε 23.3 πόντους, 9.7 ριμπάουντ, με 57.1% στα σουτ και τους Σίξερς αήττητους (3-0).

NBA Players of the Week for Week 2.

West: @StephenCurry30 (@warriors)

East: @tobias31 (@sixers) pic.twitter.com/c5piUHW2jg

— NBA (@NBA) January 4, 2021