Μπακς – Πίστονς 125-115: Ασταμάτητος Γιάννης με «43άρα»! (vids)

Δεν είχαν τρόπο να σταματήσουν τον MVP οι Πίστονς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε... πάρτι κόντρα στο Ντιτρόιτ (με καρφωματάρες και mean face) και οι Μπακς πήραν τη νικη με 125-115

Ο Greek Freak είχε 43 πόντους (17/24 εντός πεδιάς), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και τα... ελάφια ανέβηκαν στο 4-3. Από την άλλη οι ηττημένοι έπεσαν στο 1-6. Ο Giannis έκανε... παπάδες στο ημίχρονο, αφού είχε 30 με 12/14 σουτ. Ασταμάτητος.

Εκτός του Έλληνα σταρ, 19 με 9 ριμπάουντ είχε ο Μίντλετον και 15 ο Χόλιντεϊ με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στον αντίποδα ο Γκραντ με τον Ρόουζ είχαν από 24 πόντους.

Οι Μπακς τελείωσαν το ματς με 14/34 τρίποντα, ενώ οι Πίστονς με 17/40.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-26, 67-56, 97-80, 125-115.

The Greek Freak is in his bag.#FearTheDeer pic.twitter.com/gKKVPvirLb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2021