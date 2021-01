Κέφια έχει ο Greek Freak στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στους Πίστονς.

Ο Γιάννης μέτρησε 30 πόντους με 12/14 σουτ σε μια φοβερή... παράσταση.

Μένει να δούμε πόσο θα γράψει το κοντέρ του ηγέτη των Μπακς.

He's trying to break the rim...#FearTheDeer pic.twitter.com/UodrD4w9w9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2021