Σέξτον: Το ξεκίνημα της σεζόν μοιάζει με του ΛεΜπρόν! (pic)

Οι Καβς νίκησαν και τους Χοκς, με τον Σέξτον να γίνεται clutch με τεράστιο τρίποντο.

Ο ηγέτης του Κλίβελαντ κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης της ομάδας με 20+ πόντους στα πρώτα 6 ματς της σεζόν από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2004-05. Επιπλέον είναι ο 4ος που του πετυχαίνει στην ιστορία της ομάδας μετά τους ΛεΜπρόν, Καρ και Μπίνγκο Σμιθ.

Collin Sexton is the first Cavaliers player with 20 points in each of his team's first 6 games of a season since LeBron James in 2004-05.

Sexton is the 4th Cavaliers player to do this in franchise history, joining LeBron, Austin Carr and Bingo Smith. pic.twitter.com/nB6fr3UoVr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 3, 2021