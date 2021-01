Συμβαίνει και στους... βασιλιάδες. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επιχείρησε να καρφώσει κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Αστόχησε! Και όχι μόνο. Την περίεργη πτώση του στο παρκέ, ακολούθησε μία κωλοτούμπα! Μία φάση κομμένη και ραμμένη για την επόμενη έκδοση του Shaqtin' A Fool. Αναρωτιόμαστε τι θα σκαρφιστεί αυτή τη φορά ο Σακίλ Ο'Νιλ.

Δείτε το βίντεο.

LeBron blows the dunk and does a flip. pic.twitter.com/V7G4iTtcQc

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 2, 2021