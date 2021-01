Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μίλησε εκ μέρους πολλών. Το 2020 έφυγε, το 2021 ήρθε και ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς θέλησε με ένα tweet του να εκφράσει, με λίγες λέξεις, όσα ένιωθε για το 2020. Για όσα του στέρησε το 2020. Ο Τάουνς «έχασε» τη μητέρα του και άλλα έξι μέλη της οικογένειάς του από την covid-19 και το tweet του τα λέει όλα: «Από την οικογένειά μου σε εσένα 2020, άντε γ@μ...».

From my family to you 2020,

Fuck You.

-KAT

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 1, 2021