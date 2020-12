ΛεΜπρόν: Πριν από 14 χρόνια είχε πετύχει για τελευταία φορά μονοψήφιο αριθμό πόντων! (vid)

Το σερί κρατάει από τις 5 Ιανουαρίου 2007. Σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια! Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σκοπεύει να σταματήσει. Στην επικράτηση των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Σαν Αντόνιο Σπερς πέτυχε για 1.000ό συνεχόμενο παιχνίδι τουλάχιστον 10 πόντους (είχε 26)! Κατέχει το μεγαλύτερο σερί στη σχετική κατηγορία, με τον Μάικλ Τζόρνταν να είναι 2ος με 866 συνεχόμενα ματς με διψήφιο αριθμό πόντων.

Το τελευταίο μονοψήφιο ματς του ΛεΜπρόν ήταν με την φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν είχε σημειώσει 8 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ! Γενικότερα, ο Τζέιμς έχει μόλις 6 ματς με μονοψήφιο αριθμό πόντων στα 1.269 της καριέρας του στο ΝΒΑ, με τέσσερα απ' αυτά να σημειώνονται στην πρώτη σεζόν του.

The bucket that made LeBron James the 1st player in @NBAHistory to score 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/lh1duHvXsL

— NBA (@NBA) December 31, 2020