Απογοητευμένος Σποέλστρα: «Είναι σαν να προετοιμάζονταν γι' αυτό το ματς 80 μέρες!» (pic)

Οι Μπακς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Χιτ και πως να το κάνουν, αφού σούταραν εξωπραγματικά. Δώδεκα από τους δεκατρείς παίκτες που πάτησαν παρκέ πέτυχαν τρίποντο και η αλήθεια είναι ότι οι Χιτ δεν μπορούσαν με τίποτα να ακολουθήσουν.

Ο προπονητής του Μαϊάμι, ο Έρικ Σποέλστρα, παραδέχτηκε ότι αυτό που έγινε ήταν σαν να το είχαν ετοιμάσει πολύ καιρό πριν. «Είναι σαν να σκέφτονταν αυτό το παιχνίδι για 80 μέρες», σχολίασε ο κόουτς και η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήταν εύκολο για τους Μπακς να ξεχάσουν τον αποκλεισμό τους στα προηγούμενα Playoffs.

Πάντως, το Μιλγουόκι έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι και οι δηλώσεις παρέμειναν λίγο φτωχές. Όταν μιλάνε οι παίκτες στο παρκέ, δεν έχεις πολλά να πεις.

"It looked like they had been thinking about this game for 80 days."

