Οι Καβς είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα δίχως τον Κέβιν Λοβ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τράβηγμα στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.

Στα πρώτα δυο παιχνίδια των Καβαλίερς, ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ μέτρησε 9.5 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ μ.ό.

The Cavaliers just announced that Kevin Love is out for at least three to four weeks with a strained right calf ...

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 29, 2020