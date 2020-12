To show των Λίλαρντ-Τρεντ στο Λος Άντζελες! (vid)

Ασταμάτητοι ήταν οι δύο παίκτες των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς, ειδικά έξω από τη γραμμή των 7.25 μέτρων ευστοχώντας στο ένα τρίποντο μετά το άλλο!

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ τελείωσε το ματς με 31 πόντους έχοντας 5/6 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα και 5 λάθη σε 36 λεπτά.

Από τη πλευρά του, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ που ήρθε από τον πάγκο, σημείωσε άλλους 28 πόντους με 3/3 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24 λεπτά!

Απολαύστε τους!

Damian Lillard (31 PTS, 4 REB, 5 AST) and Gary Trent Jr. (28 PTS, 7 3PM) combined for 59 PTS as the Portland Trail Blazers defeated the Los Angeles Lakers, 115-107 pic.twitter.com/gBvii7MLtT

— NBA UK (@NBAUK) December 29, 2020