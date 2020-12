Ο Σέρβος σέντερ κατάφερε να ισοφαρίσει τον θρυλικό Φατ Λέβερ στην ιστορία των Ντένβερ Νάγκετς καθώς σημείωσε το 43ο triple double του στο Κολοράντο.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Έγινε και ο πρώτος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1968 που είχε 18 ασίστ!

Πώς το γιόρτασε ο ίδιος; Βγάζοντας μια... ανεξήγητη κραυγή μετά τις on air δηλώσεις του!

Δείτε το βίντεο με δυνατά τον ήχο!

Now this is how you celebrate setting a new career high with 18 assists pic.twitter.com/ajroyAvs2e

— Denver Nuggets (@nuggets) December 29, 2020