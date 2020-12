Ο Σέρβος παικταράς είχε 19 πόντους, 18 ασίστ (ρεκόρ καριέρας) και 12 κόντρα στους Ρόκετς, πετυχαίνοντας το 43ο triple double της καριέρας του.

Με αυτόν τον τρόπο έπιασε τον Fat Lever στην κορυφή της λίστας των Νάγκετς.

Μεγάλη στιγμή για τον Γιόκιτς!

Yep. He just did that. #MileHighBasketball pic.twitter.com/l3KwlQ7YFx

— Denver Nuggets (@nuggets) December 29, 2020