Στην ήττα των Μπακς από τους Νικς στη Νέα Υόρκη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε σε 32' 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση για την ομάδα του.

Ιδού οι καλύτερες στιγμές του από το ματς:

The Freak in The Garden:

27 PTS | 13 REB | 5 AST pic.twitter.com/KCSiqyPqMU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 28, 2020