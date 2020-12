Ναι! Το σκορ στο ημίχρονο είναι 77-27! Τι να πρωτοπιάσει κάποιος; Τη διαφορά (-50) στην αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Κλίπερς ή τους μόλις 27 πόντους των Κλίπερς (χωρίς τον τραυματία Λέοναρντ) μετά από 24 αγωνιστικά λεπτά; Το... πενηντάρικο αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία του ΝΒΑ, έχοντας διανύσει το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Τάι Λου μετράει 1/19 τρίποντα και 9/37 σουτ! Το σκορ στα δωδεκάλεπτα είναι απίστευτο, αφού στο πρώτο οι Μάβερικς επικράτησαν με 36-13 και στο δεύτερο με 41-14!

Το προηγούμενο ρεκόρ διαφορά στο ημίχρονο το είχαν οι Ουόριορς, με +47, κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (88-41, 2/11/1991)

Luka added the one-legged fade to his bag #MFFL | https://t.co/XAS9Sr5WZ2 pic.twitter.com/gUFWGMTjOy

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020