Ρόκετς: Σε καραντίνα πολλοί παίκτες (pic)

Η ομάδα του Χιούστον ταλαιπωρείται από την πανδημία και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια τέσσερις παίκτες των Ρόκετς υποχρεώθηκαν σε καραντίνα εφτά ημερών.

Οι Τζον Ουόλ, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Έρικ Γκόρντον και Μέισον Τζόουνς δεν θα αγωνιστούν στα επόμενα δύο παιχνίδια της ομάδας τους (Μπλέιζερς, Νάγκετς).

Να θυμίσουμε πως αναβλήθηκε για παρόμοιο λόγο κι η πρεμιέρα των Ρόκετς κόντρα στους Θάντερ.

Rockets’ John Wall, Eric Gordon, DeMarcus Cousins, Mason Jones have received 7-day quarantines that sideline them from games at Portland on Saturday and at Denver on Monday. They are expected to return to the lineup Thursday vs. the Kings.

