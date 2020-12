Τα έχει... σπάσει στο ξεκίνημα της σεζόν ο Κέλι Ούμπρε.

Ο γκαρντ των Ουόριορς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με 0/11 τρίποντα στα πρώτα 2 παιχνίδια της σεζόν.

Μια επίδοση που πρέπει να ξεχάσει γρήγορα και να αρχίσει να βελτιώνεται γιατί οι... πολεμιστές βρίσκονται στο 0-2.

Kelly Oubre is the first player in NBA history to go 0-11 (or worse) from 3-pt range in his team's first 2 games of a season. pic.twitter.com/KZ6X3nr4PH

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 25, 2020