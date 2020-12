Ο Σίλβερ υπερασπίστηκε τον Χάρντεν και τώρα δέχεται εκείνος κριτική! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει χάσει και τους τελευταίους υπερασπιστές που είχε, αφού μοιάζει αρκετά προκλητικός σε ότι κάνει, με στόχο να τον ανταλλάξουν οι Ρόκετς.

Ο «Μούσιας» μια ημέρα πριν την έναρξη της σεζόν πήγε σε κλαμπ χωρίς κανένα μέτρο για τον κορονοϊό και τιμωρήθηκε με 50,000 δολάρια πρόστιμο από την λίγκα, ενώ είναι και σε καραντίνα μέχρι την Παρασκευή, κάνοντας συνεχώς τεστ. Το ότι δεν είχε πιο αυστηρή τιμωρία κρίθηκε και ο Σίλβερ κλήθηκε να απαντήσει.

Αν δεν είχε ακυρωθεί το παιχνίδι θα καλούνταν να πληρώσει πολλά παραπάνω χρήματα, αλλά στάθηκε τυχερός σε αυτό. Ο Άνταμ Σίλβερ έσπευσε να τον υπερασπιστεί και με κάποιον τρόπο γύρισε όλη την κριτική πάνω του.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ σχολίασε ότι είναι... Χριστούγεννα και είναι η πρώτη του φορά, με πολλούς να μην αποδέχονται τίποτα από αυτά. Ο Χάρντεν φέρεται ανεύθυνα εδώ και καιρό και αυτό το παρατηρούν όλοι, αλλά ο Σίλβερ κράτησε αποστάσεις από την κριτική και δεν θέλησε να... στεναχωρήσει έναν από τους πιο προβεβλημένους παίκτες του ΝΒΑ.

It's never a dull moment when the Commissioner joins #TheJump. Adam Silver makes his first public comments on the James Harden fine, why the league didn't issue a suspension, and the postponement of the Rockets-Thunder game last night: pic.twitter.com/bdFpEI4b5H

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) December 24, 2020