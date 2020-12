Xάρντεν: Πρόσθεσε Σέλτικς-Μπλέιζερς στους προορισμούς που προτιμά! (pic)

Με κάθε τρόπο δείχνει ο Τζέιμς Χάρντεν πως θέλει να αποχωρήσει από το Χιούστον. Σύμφωνα με το Athletic, ο Μούσιας πρόσθεσε 2 νέες ομάδες στη λίστα του σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο λόγος για τους Σέλτικς και τους Μπλέιζερς, ενώ οι Σίξερς προσπάθησαν να τον αποκτήσουν αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει.

Πάντως ο Μούσιας με τη συμπεριφορά του φανερώνει την επιθυμία να φύγει από τους Ρόκετς το συντομότερο δυνατόν.

James Harden has added the Celtics and Blazers to his list of preferred trade destinations, per @KellyIkoNBA, @sam_amick

With no deal in sight, Harden has expanded his list of teams as a way to help "facilitate his request" pic.twitter.com/Z0a0FIS1nO

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2020