Σέλτικς-Μπακς: Με ντράιβ και κάρφωμα ξεκίνησε ο Αντετοκούνμπο (vids)

Ο δύο συνεχόμενες φορές MVP της κανονικής διάρκειας του NBA, ξεκίνησε στην σημερινή πρεμιέρα κόντρα στους Σέλτικς με 4 πόντους. Το πρώτο δίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήρθε από ένα ντράιβ και λέι απ και το άλλο από ασίστ του Ντι Βιντσέντζο και άνετο κάρφωμα.

