Τέιτουμ: «Μισούσα τους Σέλτικς, ήθελα να παίξω στους Λέικερς»

Είναι ο ηγέτης των Σέλτικς, ο άνθρωπος στον οποίο έδωσαν τα... κλειδιά για να τους οδηγήσει και πάλι στον τίτλο.

Ο Τζέισον Τέιτουμ μπορεί πλέον να είναι ο σταρ της Βοστώνης, ωστόσο στο παρελθόν μισούσε τους Σέλτικς και ήθελε να παίξει στους Λέικερς.

«Δεν μου άρεσαν οι Σέλτικς όταν ήμουν μικρός. Ήθελα να παιξω στους Λέικερς. Δεν ήξερα καν που είναι η Βοστώνη. Δεν πίστευα πως θα πάω ποτέ και όταν έγινε τη μέρα του draft, ήταν τρελό. Μισούσα τους Σέλτικς», ανέφερε.

