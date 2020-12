Ο Τζορτζ μίλησε για την διαφορετική αντιμετώπιση που έχει με τον Λέοναρντ και οι συμπαίκτες τους δεν θα είναι χαρούμενοι! (vid)

Οι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ δεν πέτυχαν την πρώτη τους σεζόν στο Λος Άντζελες, αλλά ξεκίνησαν δυνατά την δεύτερη. Πολλά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι και κυρίως ότι υπάρχει τοξικό κλίμα στα αποδυτήρια της ομάδας, εξαιτίας της διαφορετικής αντιμετώπισης που έχουν οι δυο τους.

Ο Πολ Τζορτζ, που πάει από γκέλα σε γκέλα, δεν προσπάθησε να αρνηθεί τίποτα από αυτά, αντίθετα τόνισε ότι το αξίζει.

«Όσοι κάνουν δουλειά, χτίζουν τον εαυτό τους για να είναι εκεί που είναι, είναι ο λόγος που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο, παίρνουν ό,τι χρειάζονται... όποιους και αν προσβάλλει αυτό».

O PG13 δεν κάνει σίγουρα καλύτερα τα πράγματα, αφού δεν έχει δείξει ότι είναι ένας σούπερ σταρ, μέσα στο παρκέ, όσο είναι στο Λος Άντζελες.

Chuck asks PG if him and Kawhi had special treatment, PG’s response

"The dudes that put it in the work, that built themselves up to be where they're at, it's a reason they get to that level, they get what they need...whoever that offends"

via @gifdsportspic.twitter.com/oouZCHWGFA

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 23, 2020