Δαχτυλίδια των πρωταθλητών: Τα πιο ακριβά στην ιστορία, με λεπτομέρειες αφιερωμένες στον Κόμπι (pics & vid)

Οι Λέικερς είναι πρωταθλητές στο ΝΒΑ και ήρθε η ώρα να παραλάβουν το δαχτυλίδι τους. Στο πρώτο ματς της σεζόν, κόντρα στους Κλίπερς, οι Λέικερς παράλαβαν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή το οποίο είναι μοναδικό από κάθε άποψη.

Είναι το πιο ακριβό της ιστορίας, ενώ πίσω από τον αριθμό κάθε παίκτη υπάρχει υπάρχει το φίδι του Κόμπι, προς τιμήν του θρύλου του Λος Άντζελες, που σκοτώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Επίσης το δαχτυλίδι έχει αποσπώμενη κορυφή και μέσα έχει τις φανέλες που έχουν αποσυρθεί, με τους δύο αριθμούς του Κόμπι να ξεχωρίζουν.

Τόσο μοναδικά όλα τα στοιχεία...

So many details on these Lakers rings

Most expensive ring in NBA title history

Mamba snake behind players’ numbers to honor Kobe

Removable top to reveal retired Lakers jerseys, with special emphasis on Kobe’s

(via @JasonofBH) pic.twitter.com/bDz1KdmDuV

— ESPN (@espn) December 23, 2020